Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба весьма прозрачно намекнул, что может стать новым главой украинского МИД.

Дмитрий Кулеба так же ясно дал понять, что это не только его фантазии, но и возможное решение Банковой.

Вице-премьер в частности не отрицает, что президент Зеленский уже провел с ним переговоры о соответствующем назначении, хоть и не подтвердил это прямым текстом. Об этом передают Украинские Новости.

"Пока что нечего комментировать. Идет политический процесс и консультации. Давайте дождемся завтрашнего дня и на основании тех или иных решений будем комментировать назначение или не назначение. Все назначения произойдут или нет по результатам завтрашнего заседания Рады (4 марта - Ред.), а до этого времени нет смысла спекулировать. Я привык делать выводы по результатам принятых или непринятых решений", - ответил он на вопрос о его возможном назначении министром иностранных дел.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, что исходя из его ответа Зеленский обсуждал с ним возможность назначения, Кулеба ответил, что "завтра состоится заседание, на котором будут рассмотрены кадровые вопросы по правительству, поэтому давайте подождем и завтра все увидим".

На вопрос о том, готов ли он к новым полномочиям, Кулеба ответил утвердительно.

"Я никогда не боялся брать на себя дополнительные полномочия, которые я способен выполнять. Но еще раз подчеркиваю, что решение в руках президента и парламента", - сказал он.

Он также заявил, что положительно относится к возможности совмещения должности министра иностранных дел и вице-премьера по евроинтеграции.

"Если это произойдет, то независимо от фамилии человека, который будет совмещать эти должности, это будет усилением и украинской дипломатии, и европейской и евроатлантической интеграции", - сказал Кулеба.

Напомним, "Страна" ранее сообщала, что Гончарук вместо отставки заявил о приватизации почти полтысячи предприятий.

Так же мы рассказывали, что Стефанчук подтвердил, что Рада на внеочередном заседании 4 марта рассмотрит кадровые изменения в Кабмине.