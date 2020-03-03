Дубинский сообщил Авакову о слежке за чиновниками США в Украине
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский вместе со своим адвокатом передал главе МВД Арсену Авакову материалы, которые свидетельствуют о возможной слежке за американскими чиновниками в Украине.
Об этом во вторник, 3 марта информирует пресс-служба правоохранителей.
Сообщается, что следователи Нацполиции начали досудебное расследование по уголовному делу по ч. 2 ст. 163 (парушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер).
В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что возглавляемое им ведомство будет действовать в правовом поле совместно с правоохранителями США. Указано, что ход этого расследования находится на особом контроле руководства украинского МВД.
Скриншот: МВД Украины в Фейсбук
Напомним, что недавно Палата представителей Конгресса США представила доказательства слежки за бывшим американским послом в Украине Мари Йованович.
Также мы писали, что по этим материалам МВД Украины открыло два уголовных дела.