Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский вместе со своим адвокатом передал главе МВД Арсену Авакову материалы, которые свидетельствуют о возможной слежке за американскими чиновниками в Украине.

Об этом во вторник, 3 марта информирует пресс-служба правоохранителей.

Сообщается, что следователи Нацполиции начали досудебное расследование по уголовному делу по ч. 2 ст. 163 (парушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер).

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что возглавляемое им ведомство будет действовать в правовом поле совместно с правоохранителями США. Указано, что ход этого расследования находится на особом контроле руководства украинского МВД.

Скриншот: МВД Украины в Фейсбук

Напомним, что недавно Палата представителей Конгресса США представила доказательства слежки за бывшим американским послом в Украине Мари Йованович.

Также мы писали, что по этим материалам МВД Украины открыло два уголовных дела.