После выявления в Черновцах первого в Украине случая заражения коронавирусом COVID-19, местные власти распорядились провести профилактические мероприятия в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, общественном транспорте, а также на предприятиях и в организациях города.

Об этом сообщается на сайте Черновицкого горсовета.

В Черновцах проводятся мероприятия по дезинфекции в школах, детских садах и других учебных заведениях. Местные власти рекомендуют ограничить массовые мероприятия и соблюдать правила личной гигиены и профилактики инфицирования.

Такжже местные власти заявили, что магазины в Черновцах будут работать в обычном режиме, передают "Украинские новости".

"Все работают нормально: и магазины, и другие учреждения", - сказали в пресс-службе горсовета.

Ранее "Страна" писала о том, что жена зараженного коронавирусом жителя Черновцов оказалась в самоизоляции, власти ищут других контактеров.

Также мы сообщали, что из-за коронавируса в Украине меняют правила приезда Скорой помощи.