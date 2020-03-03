В Черновцах из-за коронавируса дезинфицируют школы и детсады, но магазины не закрывают
После выявления в Черновцах первого в Украине случая заражения коронавирусом COVID-19, местные власти распорядились провести профилактические мероприятия в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, общественном транспорте, а также на предприятиях и в организациях города.
Об этом сообщается на сайте Черновицкого горсовета.
В Черновцах проводятся мероприятия по дезинфекции в школах, детских садах и других учебных заведениях. Местные власти рекомендуют ограничить массовые мероприятия и соблюдать правила личной гигиены и профилактики инфицирования.
Такжже местные власти заявили, что магазины в Черновцах будут работать в обычном режиме, передают "Украинские новости".
"Все работают нормально: и магазины, и другие учреждения", - сказали в пресс-службе горсовета.
Ранее "Страна" писала о том, что жена зараженного коронавирусом жителя Черновцов оказалась в самоизоляции, власти ищут других контактеров.
Также мы сообщали, что из-за коронавируса в Украине меняют правила приезда Скорой помощи.