После обработки 90% избирательных бюллетеней блок правых партий Израиля получил 59 мест в Кнессете - однопалатном парламенте страны.

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на данные Центризбиркома.

В израильском Кнессете 120 мест, и на данный момент правые партии могут рассчитывать на 59 из них, а левые и список арабских партий - на 54 места. Оставшиеся семь мандатов получают депутаты партии "Наш дом Израиль" бывшего министра обороны Авигдора Либермана, за которую традиционно голосуют выходцы из стран бывшего СССР.

Партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд", правящая в стране, получает 29,3% голосов или примерно 36 мест, на втором месте за ней следует оппозиционная "Кахоль-Лаван" с 26,3% голосов (примерно 32 места). На третьем месте объединенный список арабских партий с 12,9%.

Нетаньяху во вторник утром уже выступил перед сторонниками в Тель-Авиве, заявив о "сокрушительной победе". Он заявил, что собирается начать переговоры с членами блока правых партий вокруг формирования правительства.

Его конкурент Бени Ганц, лидер "Кахоль-Лаван", заявил, что его разочаровали результаты выборов. "Я разделяю вместе с вами чувство разочарования и боли", - сказал он сторонниками в Тель-Авиве.

Либерман по итогам выборов заявил, что его партия сделает все возможное, чтобы предотвратить проведение в стране четвертых выборов.

По итогам первых по счету досрочных выборов в Израиле, состоявшихся в апреле, Либерман отказался поддержать сформированное Нетаньяху правительство из-за разногласий по армейской реформе. Либерман настаивал на том, чтобы религиозная еврейская молодежь также была обязана проходить воинскую службу. Присутствующие в блоке Нетаньяху ультраортодоксальные партии не могли с этим согласиться. В итоге парламент объявил о самороспуске и назначил выборы на сентябрь 2019 года.

По итогам сентябрьских выборов Либерман заявил, что его партия поддержит только правительство национального единства из партий "Ликуд" и "Кахоль-Лаван", но тогда Нетаньяху и Ганцу не удалось договориться о таком партнерстве.

На прошлой неделе Либерман заявил, что поддержит кандидата в премьер-министры в том случае, если тот сформирует либеральное сионистское правительство.

Напомним, выборы в Израиле прошли на фоне неспокойной обстановки в соседней Сирии. В конце прошлого месяца Израиль нанес авиаудары по Дамаску и сектору Газа.

Ранее сообщалось, что в Израиле решили не пускать иностранцев из Италии из-за коронавируса.