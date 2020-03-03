В Украине появится должность руководителя цифровой трансформации. Они будут работать в каждом министерстве, областной администрации, госкомпании, агентстве и других центральных органах исполнительной власти.

Об этом в Facebook написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Прошлым летом мы активно работали над видением цифровой трансформации Украины. Одним из главных барьеров, после кристаллизации целей, был такой: у нас нет эффективной организационной структуры на уровне страны. И сегодня мы создали министерство, получили статус вице-премьера для координации проектов внутри других министерств, создали комитет в Верховной Раде... И в конце концов сегодня приняли постановление на Кабмине по CDTO!" - написал Федоров.

Он отметил, что CDTO - это Chief Digital Transformation Officer, то есть руководитель цифровой трансформации. По словам Федорова, на уровне государственных органов - это профильный зам. Такие позиции появятся в каждом министерстве, областной администрации, госкомпании, агентстве и других центральных органах исполнительной власти.

Пилотными во внедрении должности стали Херсонская ОГА и Харьковский городской словет - там уже работают первые CDTO.

"Это новый уровень менеджмента реализации государственной политики. Думаю, мы одни из первых в мире, кто начал реализовывать такой подход. Это новая профессия, новые возможности. О деталях направлении CDTO будем много рассказывать и делиться потребностями. Уже готовим систему подбора менеджеров, обучение, адаптации, систему KPI", - написал Михаил Федоров.

Скриншот: Facebook/ Mykhailo Fedorov

Напомним, в 2020 году одними из приоритетов парламента будет принятие новых кодексов, в том числе медицинского и цифрового.