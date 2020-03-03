Первый случай коронавируса в Украине. В Черновцах на карантин отправили 35 человек - СМИ
Человек, который стал первым пострадавшим от коронавируса COVID-19 в Украине, контактировал еще с 35 людьми. Все они были доставлены на карантин в медучереждения.
Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения и СНБО, передает издание "Обозреватель" во вторник, 3 марта.
Сообщается, что больше всего контактов у зараженного из Черновцов было с его женой, которую также госпитализировали. На данный момент никаких признаков коронавируса у супруги пострадавшего не выявлено.
Источники издания также отметили, что все пациенты попали на карантин в разные места во избежание паники среди местного населения. Теперь, люди у которых подозревают смертельный вирус проведут две недели под пристальным надзором медработников.
В Минздраве добавили, что мужчина попал к варчам с температурой 37,2 и кашлем, а за помощью медиков он обратился самостоятельно.
"Вызвал врача и сказал, что ему плохо. К нему приехала инфекционист и забрала его в больницу", - заявили источники журналистов.
Напомним, что сегодня в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Мы ведем онлайн-трансляцию событий вокруг появления смертельной инфекции в стране.
Также "Страна" публиковала главные факты о коронавирусе и рассказала как от него уберечься.