Человек, который стал первым пострадавшим от коронавируса COVID-19 в Украине, контактировал еще с 35 людьми. Все они были доставлены на карантин в медучереждения.

Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения и СНБО, передает издание "Обозреватель" во вторник, 3 марта.

Сообщается, что больше всего контактов у зараженного из Черновцов было с его женой, которую также госпитализировали. На данный момент никаких признаков коронавируса у супруги пострадавшего не выявлено.

Источники издания также отметили, что все пациенты попали на карантин в разные места во избежание паники среди местного населения. Теперь, люди у которых подозревают смертельный вирус проведут две недели под пристальным надзором медработников.

В Минздраве добавили, что мужчина попал к варчам с температурой 37,2 и кашлем, а за помощью медиков он обратился самостоятельно.

"Вызвал врача и сказал, что ему плохо. К нему приехала инфекционист и забрала его в больницу", - заявили источники журналистов.

Напомним, что сегодня в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Мы ведем онлайн-трансляцию событий вокруг появления смертельной инфекции в стране.

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