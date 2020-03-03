На брифинге по итогам экстренного внеочередного заседания Кабмина премьер-министр Алексей Гоначрук, вопреки слухам, заявил не о своей отставке, а о приватизации 431 украинского предприятия.

"Мы сегодня на заседании правительства много поговорили и приняли решений, направленных на то, чтобы коррупции в Украине стало меньше. Самое главное решение, которое направлено на преодоление коррупции, это, конечно, приватизация... Сегодня правительство приняло решение о передаче еще 431 объекта на приватизацию в Фонд госимущества Украины, там они будут готовиться и по прозрачной процедуре..., процедуре, предусмотренной для "большой приватизации", они будут реализованы", - заявил Гончарук.

Также он напомнил, что ранее на приватизацию передавали 530 объектов. И в совокупности это больше 900 объектов - больше, чем за всю историю Украины.

"Это говорит о том, что команда президента, правительство, работает над этим, чтобы экономика становилась рыночной", - заявил Гончарук.

Впрочем, премьер-министр заявил, что это не главное событие, а главное - подписания соглашения о строительстве моста в Запорожье.

"Один из стратегических объектов инфраструктуры Украины - Запорожский мост - там есть проблемы с трафиком, чтобы переходить речку Днепр, есть гребля, есть даже опасность, если неправильно эксплуатировать... Если не построить новый мост, если не отремонтировать существующий, там может быть транспортный коллапс", - сказал Гончарук.

Контракт на строительство моста в Запорожье подписали государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi (Анкара). Работы должны начаться уже на следующей неделе, а само соглашение рассчитано на четыре года.

Ранее компания Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi стала победителем тендерной процедуры на строительство моста в Запорожье с предложением 11,918 млрд грн.

Видео: YouTube/ КабМін

Напомним, "Страна" писала о том, поменяют ли 4 марта на внеочередном заседании Рады премьер-министра Гончарука и кого из министров оставят.