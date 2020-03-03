Сегодня, 3 марта, стало известно о том, что смертельно опасный коронавирус Сovid-19 проник и в Украину. Зараженным оказался житель Черновцов, который вместе с женой вернулся из путешествия по Европе.

Власти Черновицкой области уже связалась с румынскими коллегами для установления лиц, которые контактировали на борту самолета с заболевшим украинцем.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как в Украине развиваются события в связи с этим случаем и что делают власти для безопасности населения.

Как сообщило руководство Черновицкой ОГА, сегодня будет начат поиск и обследование контактных лиц, которые находились рядом с зараженным украинцем, передает Интерфакс-Украина.

"Контактируем с румынскими коллегами, чтобы с их помощью определить смежные места в самолете, где они (больной и его жена - Ред.) сидели, и установить контактные лица на борту самолета", - сказал глава ОГА Сергей Осадчук и привел некоторые детали этой истории.

"Мужчина возвращался в Украину на автомобиле, в котором была только его жена. Сейчас она чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции. Также инфицированный контактировал с пограничником, который мерил температуру. За ним наблюдают врачи", - уточнили в ОГА.

Сергей Осадчук заверил, что в Украине есть все условия, чтобы противодействовать коронавирусу, и, по его словам, область была к этому готова.

В свою очередь и.о. директора государственного учреждения "Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Наталья Гопко рассказала, как осуществлялись лабораторные исследования у больного коронавирусом.

"Сегодня около 10:00 мы получили официальное сообщение от Центра общественного здоровья Минздрава Украины о том, что получен положительный результат на этапе диагностики в Национальной вирусологической лаборатории. Дальше будут продолжаться исследования в референс-лаборатории Европейской ВОЗ, как этого требует процедура, на это будет потрачено несколько дней. О результатах мы вас обязательно оповестим", - сообщила Гопко.

Она отметила, что помимо прочего, в области в связи с коронавирусом создана круглосуточная горячая линяя, куда могут обращаться все жители, в скором времени линий будет две. Она заверила, что к обнаружению случая коронавируса в Черновицкой области были готовы, и работа продолжается.

По информации ОГА, лихорадка и першение в горле появились у мужчины уже 28 февраля, в то время, как вернувшись домой, 26 февраля, он чувствовал себя хорошо. Пограничники на контрольно-пропускном пункте "Порубное" измерили ему температуру, она была нормальной.

Напомним, что "Страна" в материале "Коронавирус уже в Украине", рассказала о том, как не заболеть, какие симптомы и что делать, если все-таки заразился.