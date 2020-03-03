В Полтавской области матери пятерых детей, кидавшей камни в автобус с эвакуированными из Китая людьми, которые ехали на карантин в Новые Санжары, сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий. Сама женщина говорит, что она забрасывала камнями агрессивных полицейских и стыдно ей только за "матюки", которыми она сопровождала свои действия.

Интервью с женщиной, которую зовут Наталья, опубликовал журналист Андрей Павловский.

В частности, Наталья считает, что в Новых Санжарах нет условий для карантина. Также она не верит, что в санаторий привезли незараженных коронавирусом людей, поскольку все видели, что водитель автобуса был в защитном костюме.

"А вы посмотрите, как они были одеты. На видео посмотрите, как они запакованы были... Если бы здоровые люди ехали, водителей бы так не запаковывали", - говорит Наталья.

"Я вам честно скажу, мне стыдно за одно - за матюки, что учителя видели. Это я своих детей опозорила. Мне только за матюки стыдно. За то, что я швыряла камни - не стыжусь. И было бы еще раз такое - все равно выходила бы, протестовала бы", - добавила многодетная мать.

"Не одни мы такие были, нас было много. Просто нас так сняли", - говорит Наталья.

Напомним, в санатории в Новых Санжарах на двухнедельной обсервации находятся эвакуированные из-за коронавируса из Китая украинцы и иностранные граждане. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, карантин для иностранцев и наших земляков в Новых Санжарах будет завершен в четверг, 5 марта, если ни у кого из людей не возникнет подозрения на заболевание.

Также "Страна" писала о том, что главу Новых Санжар вызвали на допрос в СБУ по делу о протестах.