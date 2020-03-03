Накануне внеочередного заседания Верховной Рады 4 марта, на котором будут обсуждать кадровые изменения в Кабмине и работу силовиков, Офис президента разослал некоторым "слугам народа" специальную подсказку, что не так с работой правительства и некоторых ведомств.

Об этом, публикуя сам документ, пишет "Новое время".

Так, в документе речь идет о том, что сейчас украинскому правительству необходима "тройная перезагрузка": политическая, структурная и кадровая.

"Мы признаем достижения правительства - снижение инфляции, снижение учетной ставки НБУ, успешные переговоры по газу, борьба с теневыми рынками (в частности, игорного бизнеса). Но мы не можем и не будем закрывать глаза на перекосы и дисбалансы в политике Кабмина провальную политику по промышленному производству, спад экспорта из-за стойкой ревальвации гривни, низкие объемы бюджетных поступлений", - сказано в подсказке, подготовленной Офисом президента.

В документе говорится, что Кабмин, несмотря на декларирование "человекоцентричности" своей программы, не добился того, чтобы люди почувствовали позитивные изменения в стране на себе, своем благосостоянии и безопасности. Также утверждается, что правительство "не имеет четкой стратегии, как остановить падение промышленности".

Также правительство обвиняют в том, что не заработали должным образом механизмы поддержки инвесторов.

"У избирателей, с которыми мы встречаемся, есть впечатление, что политика украинского правительства ведется в интересах внешних кредиторов страны, а не в интересах народа. К сожалению, мы не имеем достаточно аргументов, которые могли бы опровергнуть это мнение", - сообщается в документе.

Также констатируется, что объединение министерств не сработало, а целые отрасли остались без присмотра государства, "потому что у министров просто не доходят руки охватить все разнообразие деятельности своего ведомства".

Также депутатам предлагают критиковать Кабмин за отсутствие коммуникаций с Верховной Радой и фракцией Слуга народа. А еще речь идет о том, что некоторые министры не справились со своими обязанностями.

"Руководители ряда центральных органов исполнительной власти и служб, которые являются критически важными для наполнения бюджета, не показывают тот результат, который мог бы удовлетворить требования народа Украины. В частности, речь идет о таможенной службе. Куча людей "застряла" в социальных лифтах, и вместе с тем, правительство не может найти руководителей и специалистов для работы в ведомствах", - сказано в подсказке Офиса президента.

Что касается силовых ведомств, то депутатам сообщается, что ни Офис генпрокурора, ни НАБУ "не действуют в соответствии с запросом общества на справедливость".

"Президент неоднократно подчеркивал: никаких "неприкасаемых" у него не будет. Независимо от того, на какой должности человек работает, сколько она работала в команде, насколько она близка к Президенту. Единственный критерий — честность и эффективность. На одну должность человек не назначается навсегда. На любой должности честность и порядочность должно сочетаться с профессионализмом и эффективностью. С теми, кто не готов соответствовать этим критериям — мы будем прощаться, не дожидаясь конца полномочий" - отмечается в документе.

Депутатам предлагают сказать, что они пробовали решить вопрос в рабочем порядке, путем коммуникации и с правительством, и руководством правоохранительных органов. Но это не принесло существенных изменений.

"У нас нет цели отправить кого-то в отставку просто "чтобы отправить". Мы четко видим, где есть проблемы и наша цель - эти проблемы решить. Однако, если кто-то решит уйти - мы отнесемся к этому с пониманием. Новые политики отличаются от старых не возрастом и даже не местом получения образования. Они отличаются прежде всего тем, что не держатся за должности или мандаты. И находят в себе мужество признавать собственные ошибки и просчеты", - говорится в документе.



Отмечается, что перезагрузки и отставки не означают, что "мы отказываемся от новых политиков во власти. Так же не означают они реванша старой политики".

"Мы так же будем предлагать обществу людей, которые не воруют и не врут. Но наряду с этим - которые имеют опыт и навыки государственного управления", - указано в сообщении.

Скриншот: nv.ua

Напомним, "Страна" писала о том, что уже завтра, 4 марта, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Его инициировал президент Зеленский, в повестке - вопросы о работе Кабмина и силовых структур. Представитель президента в парламенте Стефанчук уже подтвердил, что Рада на внеочередном заседании рассмотрит кадровые изменения в правительстве.

А "Страна" подробно писала о том, поменяют ли 4 марта премьера Гончарука и кого из министров оставят. Также мы анализировали, ждет ли Украину чистка власти 4 марта.