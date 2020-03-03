Крупнейшие спортивные состязания в истории человечества - летние Олимпийские игры - оказались под ударом смертельного коронавируса Covid-19. Вполне вероятно, что Олимпиаду-2020 в Токио могут перенести на более поздний срок.

Юридически это возможно, так как контракт на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио позволяет отложить соревнования до конца 2020 года. Об этом сообщила министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото, передает ТАСС.

"Контракт предусматривает проведение Игр в 2020 году. Это может быть интерпретировано как возможность отсрочки Олимпиады", - заявила Хасимото.

Ранее же в МОК заявляли о том, что подготовка к Олимпиаде идет по графику, отмена летних Игр на данный момент не рассматривается.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа этим летом.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за коронавируса Олимпиада-2020 в Токио может пройти при пустых трибунах.