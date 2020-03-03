Кабмин отменил монополию "Артемсоли" на производство соли, передав предприятие на приватизацию. Также правительство решило приватизировать "Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины".

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Телеграме.

"Правительство отменило монополию на производство соли в Украине. ГП "Артемсоль" приватизируют". Предприятие уже ранее получало штраф от Антимонопольного комитета объемом 3,14 млн гривень из-за манипуляций с ценой на соль", - пишет премьер.

Скриншот: t.me/PMHoncharuk/431

Также Кабмин передает на приватизацию предприятие "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ).

"Это крупнейшая корпорация - экспортер зерна в Украине и крупнейший в стране производитель муки. На бумаге почему-то убыточна и неэффективна.

Благодаря приватизации предприятие сможет модернизировать свои мощности, создать новые рабочие места и платить больше налогов в государственный бюджет Украины", - комментирует Гончарук.

Кроме того, правительство передало на приватизацию завод "Большевик" (АО "Первый киевский машиностроительный завод") и ГАК "Хлеб Украины".

Напомним, в конце прошлого года ГБР разоблачило преступную схему "откатов" с требованием 800 тысяч гривень должностными лицами госпредприятия "Артемсоль" и работниками правоохранительных органов.

Как известно, ГПЗКУ проиграла судебный спор в 4 миллиона долларов китайской компании ССЕС в международном арбитражном суде при GAFTA (Международная ассоциация торговли зерном и кормами, Grain and Feed Trade Association).

Также мы писали, что Гончарук вместо отставки заявил о приватизации почти полтысячи предприятий.

