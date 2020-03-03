Экс-президент Украины Петр Порошенко отказался комментировать информацию о выступлении своего сына Михаила вместе с российским рэпером Face на концерте в Лондоне.

Соответствующее видео опубликовал блогер Pavlovsky News во вторник, 3 марта.

Сообщается, что сегодня бывший глава государства Петр Порошенко во время встречи с журналистами в кулуарах Верховной Рады отказался дать комментарий по поводу недавнего инцидента с участием его сына на концерте российского рэпера Face в Лондоне.

Напомним, что недавно в сети появилось видео, на котором видно, как сын Порошенко, Михаил, вышел на сцену клуба в Лондоне, чтобы спеть со звездой российского рэпа Face хит "Гоша Рубчинский". Также "Страна" проанализировала темы песен скандального рэпера, на концерте которого "отрывался" наследник экс-президента.