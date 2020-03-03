В соцсетях активно обсуждают эфиры телеканалов Первый и Россия 1, которые вчера были посвящены смертельной вечеринке с сухим льдом.

На них активно ходит блогерша Екатерина Диденко, чей муж погиб во время инцидента. Она рассказала на ТВ, как супруг приготовил ей сюрприз-трагедию на день рождения. Конкурсы включали эксперимент с сухим льдом, которым гости наполнили бассейн в бане. Произошла химическая реакция по образованию СО2. Углекислый газ вызвал удушье у тех, кто стал на радостях прыгать в воду с красивым облаком дыма.

Подготовке к похоронам мужа Диденко предпочла посещение шоу на Первом канале. А часть ее друзей-блогеров отправились на параллельный эфир, на Россию 1. "Страна" вчера смотрела обе эти передачи и пересказала треш, который там звучал.

Сегодня мы собрали новый фактаж о трагедии с сухим льдом, который появился после шоу. Дополнительно мы отвечаем на вопросы, откуда у Диденко медицинский диплом и могли ли блогеры получать деньги за участие в передачах.

Также нам стало известно, что Диденко продолжила ходить по телеканалам. Теперь она отправилась на передачу Док-ток, которую ведет на Первом канале Ксения Собчак. Там блогерша устроила истерику. Все подробности - в нашем материале.

Кто погиб в бассейне

Всего на вечеринку Екатерины Диденко были приглашены 18 человек.

Момент смерти мужа Диденко - 32-летнего Валентина и двух ее друзей - 25-летних Натальи Монаковой и Юрия Алферова попал на видео (смотрите ниже), которое блогерша выложила в соцсеть. Молодые люди погибли сразу после того, как искупались в басссейне.

Кому принадлежит идея с сухим льдом

Идея принять бассейн с 25 килограммами сухого льда принадлежала погибшему Валентину - мужу блогерши.

По словам Диденко, она до последнего пыталась узнать о сюрпризе, который муж от нее тщательно скрывал. Лед муж купил в интернет-магазине.

"Вот такой вот получился сюрприз трагический... На мой день рождения не стало моего любимого мужа, отца двоих малышей", - начала она свое выступление в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале с ведущим Дмитрием Борисовым.

А для шоу Андрея Малахова на Россия 1 она записала такой аудиокомментарий: "Я думала, что он сейчас засыпет лед, все посмотрят поохают, поахают, на сторис сфотографируются, и на этом все закончится", - сказала Диденко по телефону.

В программе Малахова была обнародована эксклюзивная запись телефонного разговора консультанта интернет-магазина, который предупреждал Валентина об опасности.

"Дико, конечно, звучит, но вы знаете, что у вас возможны ожоги? Потому что постоянная температура сухого льда - минус 77 градусов... Да, будут у вас ожоги - мы ответственность нести не будем", - говорила продавец-консультант. Валентин Диденко ответил, что он в курсе.

Зачем гости вечеринки надели медицинские костюмы

Костюмы, которые друзья именинницы надели на себя, использовались не как средства защиты, а как составляющая вечеринки-маскарада. Они способны защитить разве что от пыли, но не от оксида углерода. Екатерина Диденко это знала и прокомментировала так: "Просто розыгрыш был, они не думали, что будет так".

Важно сказать, что об опасности присутствующие в бане не могли не догадываться. Муж Валентин даже зачитал (хотя и в шутку) инструкцию о взаимодействии сухого льда с жидкостью и выделении углекислого газа. Но и это никого не остановило, все смеялись.

"Когда [друга] Славика достаем из воды, я вижу, что у него лицо синее, я говорю: "Славик это шутка? Славик, это розыгрыш?", потому что я видела, что за Славиком прыгали еще люди. Я не знала в тот момент, кто вообще прыгал. Он молчит. Его оттащили. И тогда я запаниковала и начала звонить в 911", - рассказала Диденко Борисову.

Этот самый Славик - Вячеслав Звягин - чудом остался жив, его недавно выписали из реанимации. И он тут же пошел выступать на телевидение - на параллельный эфир у Андрея Малахова.

Откуда у блогерши Диденко диплом провизора

На шоу Малахова стало известно, что у Диденко диплом провизора с отличием. Она получила квалификацию по специальности "Фармация".

В своем блоге @didenko.katerina в Инстаграме она консультирует по поводу лекарств и медицинских манипуляций.

Спустя четыре дня после смертельной вечеринки число подписчиков Екатерины Диденко выросло на 500 тысяч - до 1,6 миллионов.

Фото: instagram.com/didenko.katerina

На другой передаче - "Прямой эфир" на Россия 1 также обратили внимание на рост подписчиков блогерши после трагической вечеринки.

"Это делается не для хайпа и не для популярности. Мы делаем разные дни рождения и у нас выступают разные ведущие. Перед этим выступал фокусник, потом должен был быть вот этот сюрприз от Валентина", - попытался объяснить смысл вечеринки с сухим льдом парень погибшей Наташи Андрей Бойко.

Впрочем, гости шоу предположили, что девушка даже на трагедии постаралась пропиариться и "будет развеивать прах мужа в сторис". Ведущий Андрей Малахов поставил под сомнение получение ею медицинского диплома.

Блогерам заплатили за участие в теле-шоу?

В ноябрьском интервью Ксении Собчак в выпуске YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" Андрей Малахов рассказывал, что за участие в телевизионных шоу гостям платят неплохие суммы. "Эммануил Виторган. Я клянусь. 1 800 000 рублей за первое интервью после рождения ребенка. Чуть дешевле - Сергей Зверев за эксклюзив про ребенка", - рассказывал он.

Поэтому можно предположить, что блогерша с друзьями распределились между программами на "Первом канале" и "Россия 1", получив за участие солидные дивиденды.

Более того, не исключено, что Екатерина Диденко пришла на запись передачи на Первый канал вообще на следующий день после того, как умер ее муж. Такой вывод можно слетать вот почему.

На шоу Дмитрия Борисова говорилось, что ее родственники "должны приехать". Тогда как в понедельник они уже прибыли в Москву. По всей видимости, запись осуществлялась в воскресенье.

"Она должна забыть Инстаграм"

Современные блогерские тусовки - развлечения нон-стоп с их трансляцией в соцсетях с целью развлечь подписчиков.

Жизнь напоказ, радость и горе - тоже напоказ. Поэтому знакомые и друзья блогерши Диденко активно защищают ее после трагедии и не осуждают за то, что девушка горюет перед экраном смартфона.

Речь идет о том, что на следующий день после смерти мужа Диденко записала несколько сториз, в которых сказала, что ей нужна психологическая помощь и что она еще ничего не рассказала детям, "которые уже взрослые и все понимают".

Приглашенные в студию "Пусть говорят" эксперты советовали Екатерине рассказать обо всем детям и не скрывать от них правду, чтобы они понимали, почему мама плачет.

Также в ходе передач стало известно, что Екатерина Диденко уже наняла адвоката, которая также была на передаче.

На момент выхода передач на "Прямой эфир" и "Пусть говорят" своего супруга Диденко еще не похоронила.

"Катя - это человек, который не виноват в этой ситуации. Она не знала об этом... Мы дружим этой компанией ребят очень много лет до того, как стали блогерами. Мы дружили очень много лет, еще когда не жили в Москве. И в те дни наши дни рождения проходили просто тоже самым неожиданным способом. Мы заказывали огромные бассейны, наполненные спиннерами, мы катались с горок летом. Мы не снимали это на камеру. Это наш образ жизни! Мы так привыкли - делать что-то необычное и удивлять друг друга в первую очередь. Это было сделано не потому, что мы хотели получить хайп и лайки, просто мы свою жизнь показываем всегда: когда завтракаем яичницей или едим в ресторане, когда празднуем день рождения и тогда, когда нам больно и плохо. Потому что это наш способ жить", - рассказала Елена Переверзева, подруга погибшего Юрия Алферова.

Другие же приглашенные в студию уверяют, что Диденко и ее знакомые-блогеры - "больные люди", а девушка должна забыть об Инстаграме после случившегося.

Екатерина Диденко на Док-ток у Ксении Собчак

Сегодня, 3 марта, стало известно, что Екатерина Диденко приняла участие во второй передаче на Первом канале. А именно в шоу Док-ток, которое выходит ежедневно в 22:30 по московскому времени. Ведущие - Ксения Собчак и Александр Гордон.

По данным российских СМИ, Диденко появилась для записи в студию Первого канала вечером 2 марта. Но удачно завершить съемки передачи не удалось.

Блогерша устроила истерику. Всем, включая Ксению Собчак, пришлось ее успокаивать. Но в итоге запись программы якобы было решено перенести.

Информацию о съемках на Док-ток сообщила блогер, выступавшая в передаче в качестве эксперта. Она пожаловалась, что все должно было начаться в 19:00. В итоге пришлось ждать два часа за кулисами. Но в студию ее и других приглашенных так и не пустили из-за скандального поведения Диденко.

Другой участник шоу Док-ток опубликовал данные, подтверждающие съемки. На кадрах видно, что Диденко ждет начала съемок передачи Ксении Собчак. О том, когда передача выйдет в эфир, мы сообщим дополнительно.