В среду, 4 марта, в большинстве областях Украины продолжится стремительное потепление, в некоторых регионах воздух может прогреться до +20 градусов. А вот в самых западных уголках страны ожидается похолодание.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"4 марта Украина будет едва ли не самой теплой в Европе. Завтра - внимание! - у нас ожидается +12...+18 градусов, а на юге и местами в центре может быть и до +20 градусов. Ложкой дегтя окажется похолодание на крайнем западе до +5...+10 градусов, и только там же пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом", - написала Диденко.

По словам синоптика, в Киеве 4 марта ожидается роскошная апрельская погода: сухая и теплая, до +15 градусов, возможно и выше.

"Хотя это похоже на апрель, но все же пока март с таким подарочком. Принимаем с благодарностью. Поднимите голову от мониторов сегодня обязательно и нюхните хотя бы через окно этот бальзам чудодейственный", - подытожила Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, "Страна" публиковала прогноз погоды на весь март и весенние народные приметы.