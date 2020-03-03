Освобожденные при обмене удерживаемыми лицами между Киевом и ЛДНР граждане Украины, вернувшись на родину, оказались брошенными на произвол судьбы и пожаловались на отсутствие помощи со стороны государства. Как рассказал 41-летний уроженец Алчевска Роман Коркишко, он вынужден жить на деньги, которые ему из ЛНР присылают оставшиеся там родители и жена. Об этом пишут "Факты".

В июле 2018 года в ЛНР Романа Коркишко отправили за решетку, обвинив в измене родине и работе на СБУ. После обмена между Киевом и ЛДНР, он попал в Мариуполь, где проживает в хостеле. За жилье платит деньгами родственников. Мужчина говорит, что на работу не может устроиться из-за плохого зрения. В соцслужбе ему предложили трудиться при храме, где его могут кормить. Но Романа такое предложение возмутило.

"Хорошо, что хоть не на паперти стоять. Люди, я же не бомжевать сюда приехал", - заявил он.

Экс-житель ЛНР добавил, что получает от государства "ноль целых, ноль десятых" помощи.

Также на отсутствие помощи государства с жильем и работой пожаловался 26-летний житель Марьинки Руслан Шейтер (обосновался с семьей в Харькове) и 36-летний дончанин Александр Репетило (сейчас живет в Мариуполе).

Напомним, первый за последние два года обмен пленными между Украиной и ЛДНР состоялся 29 декабря 2019 года. Киев получил 76 человек, Донецк - 60, Луганск - 63.

Ранее "Страна" писала о том, что в Донецке заявили о невозможности обмена пленными до конца марта из-за позиции Киева.

Также мы сообщали, что в Минветеранов рассказали, кому из освобожденных пленных не дадут 100 000 гривен матпомощи.