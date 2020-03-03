Новым главной Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести правительство назначило доцента Киево-Могилянской академии Елену Богдан, которая победила возглавлявшего Департамент Минкульта по вопросам религий при Петре Порошенко, "отца" Томоса Андрея Юраша. Испытательный срок составит три месяца, после чего она должна проработать в течение пяти лет.

Соответствующее распоряжение Кабмина № 171 обнародовано на сайте правительства во вторник, 3 марта.

"Назначить Богдан Елену Владимировну главой Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести с даты начала фактического исполнения ею должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытательный срок в три месяца", – говорится в документе.

Отметим, что на конкурсе, который проводила комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы, Богдан заняла только третье место. Победил глава Департамента по делам религий и национальностей в бывшем Министерстве культуры Андрей Юраш. На втором месте был экс-глава Государственного комитета в делах национальностей и религий Юрий Решетников.

Елена Богдан – украинский социолог, доцентка кафедры социологии Национального университета "Киево-Могилянская академия", исследовательница современной религиозности и демократизационных процессов, эксперт по вопросам методологии социальных исследований.

Напомним, конкурс на должность главы органа по этнополитике, который в народе прозвали "ГосХристос", был объявлен после того, как осенью главные кандидаты не прошли финальное собеседование. Тогда в последнем этапе оказались четыре кандидата - экс-глава Госкомитета по делам религий Андрей Юраш (его еще называют отцом Томоса для Украины), бывший председатель Госкомитета по делам национальностей и религий Юрий Решетников, администратор Киевской духовной академии Сергей Бортник и социолог Киево-Могилянской академии Елена Богдан.

Также в течение конкурса пользователи сети собирали подписи, чтобы не допустить "отца ПЦУ" Юраша на пост главы Госслужбы по вопросам религий и этнополитики.