Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации академии, в которой воспитывались будущие прокуроры. Вместо нее будет создано новое специальное учебное учереждение.

Об этом во вторник, 3 марта, написал народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

"Кабмин постановил ликвидировать Национальную академию прокуратуры Украины. Взамен на ее базе создать Тренинговый центр прокуроров Украины", - написал нардеп.

Скриншот: Алексей Гончаренко в Телеграм

Напомним, что это не первое изменение в сфере украинской прокуратуры в стране за этот год. Так, в начале января вместе Генеральной прокуратуры Украины начал свою работу Офис Генерального прокурора.

Также недавно глава ведомства Руслан Рябошапка представил на заседании комитета по правоохранительной деятельности основные "фишки" реформы прокуратуры.