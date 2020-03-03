Скорая помощь будет реагировать на вызовы людей с высокой температурой и подозрением на коронавирус.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Луфер на брифинге НСЗУ во вторник, 3 февраля.

"Сейчас нарабатывается возможность изменений в порядок вызова "скорой" и врача именно на этот период, когда мы ожидаем возможные случаи. Для того, чтобы врач мог приехать домой и человек не путешествовал по городу", - заявил Луфер.

Сотрудник министерства заверил, что у медиков "скорой" уже есть четкий план действий в случае вспышки коронавируса в Украине.

"Есть утвержденный план действий в области и отдельные кровати в инфекционных больницах и врачи, которые ожидают пациентов, тоже знают, что делать", - говорит Луфер.

Отметим, что в последние годы "скорая" не сильно торопилась приезжать к пациентам, у которых повышалась температура.

Напомним, что недавно часть персонала госпиталя "Новые Санжары" уволилась еще до того, как туда на карантин доставили эвакуированных из Уханя украинцев и граждан других стран.

Стоит отметить, что сегодня в Украину проник коронавирус - заболел мужчина, который недавно побывал в Европе.