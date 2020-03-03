В партии "Слуга народа" полагают, что у украинцев есть претензии к тому, как Кабмин выполняет курс и программу, предложенную президентом Владимиром Зеленским и его политсилой, поэтому работу правительства и хотят обсудить на внеочередном заседании Рады 4 марта.

Об этом глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в эфире программы "Свобода слова".

"Касательно правительства - у нас возник парадокс, он нам не понятен и мы бы хотели найти ответ. Доверие к президенту сохраняется достаточно высоким. Это свидетельствует о том, что в целом тот курс, который предлагал президент год назад, и партия "Слуга народа" во время предвыборной кампании, к этому курсу, экономическому, социальному, есть доверие. И есть ожидания, что этот курс будет выполняться", - сказал Корниенко.

По его словам, существуют претензии к выполнению Кабмином этого курса и программы.

"Люди не почувствовали это в своем кармане, в своем дворе, не почувствовали улучшения медицинской инфраструктуры, например", – заявил Александр Корниенко.

Кроме того, по его словам, возможно, в правительстве назначат профильного министра или вице-премьера, который будет координировать промышленную политику, однако точнее эти планы обсудят на заседании фракции во вторник, 3 марта.

Видео: YouTube/ Свобода слова на ICTV. Корниенко о Кабмине - с 39:30

Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады, инициированное Зеленским, состоится 4 марта. Стефанчук подтвердил, что Рада на нем рассмотрит кадровые изменения в Кабмине.

"Страна" писала о том, поменяют ли 4 марта премьера и кого из министров оставят.