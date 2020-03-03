Разработчики криптовалюты создали цифровую монету, которая позволяет трейдерам делать ставки на эпидемию коронавируса, основываясь на том, сколько людей заболевают или умирают.

Об этом во вторник, 3 марта, сообщает Reuters.

Согласно информации на веб-сайте, получившем название "CoronaCoin", предложение будет уменьшаться каждые два дня в зависимости от количества новых случаев, предполагая, что его цена может возрасти с ростом числа людей, умирающих от вируса. Общий объем поставок CoronaCoin основан на населении мира

"Некоторые люди предполагают, что большая часть поставок будет сожжена из-за распространения вируса, поэтому они вкладывают деньги", - заявил Санни Кемп, пользователь, назвавший себя одним из разработчиков, в чате Telegram.

По словам Кемпа, в состав команды входили семь разработчиков. Он отказался назвать других, но сказал, что они находятся в основном в Европе.

Криптовалюты, такие как биткойны, являются цифровыми валютами, которые используют проверенную криптографию для проверки своих транзакций. Класс зарождающихся активов страдает от частых падений цен и мошенничества. Транзакции записываются с помощью цифровой книги, которая называется блокчейн. По словам Кемпа, блокчейн "CoronaCoin" документирует распространение вируса и токена, который можно купить и продать на некоторых онлайн-биржах, таких как Saturn.Network.

По словам Кемпа, около 20% поставок будет ежемесячно выделяться на пожертвования Красному Кресту с использованием известного процессора обработки криптовалют.

Некоторые пользователи социальной сети Reddit раскритиковали токен.

"Честно говоря, это аморально, - сказал один.

"Безвкусно", прокомментировал другой.

"Вот почему у нас не может быть хороших вещей", - написал третий.

На вопрос, можно ли считать токен омерзительным, Кемп сказал: "В настоящее время ВОЗ выпускает активные пандемические облигации. Чем это отличается?

Напомним, по данным на 3 марта число жертв вируса Covid-19 составило 3 099 человек, зараженных уже 89 002.

Тем временем биткоин дорожает вместе с золотом на негативных новостях по коронавирусу. Инвесторы спасают свои капиталы.