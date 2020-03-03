Во вторник, 3 марта, во время внеочередного заседания Кабинета Министров было принято постановление о создании и внедрении электронных больничных.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

"Сегодня мы на Кабмине приняли постановление, которое касается одного из моих любимых проектов. В моем персональном списке проектов он входит в топ-20. Встречайте - электронные больничные! Над ними мы работали несколько месяцев", - рассказал министр.

По его словам, это позволит не выписывать больничные на бумажных бланках. Вместо этого врачи будут делать это через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи.

Кроме того, Дубилет отметил, что нововведение не будет стоить государству практически ничего.

"Сколько эта система будет стоить для государства? Насколько долго ее разрабатывать? Почти ничего! Потому что мы делаем эту систему на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда, которым бизнес и так сейчас пользуется", - написал он.

Скриншот: Facebook/Дмитрий Дубилет

Напомним, в Минсоцполитики анонсировали введение электронных больничных уже с апреля.

Ранее сообщалось, что с нового года украинцы должны перейти на электронные больничные.