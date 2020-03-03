Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая находится в Новых Санжарах, где эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы находятся на двухнедельной обсервации, рассказала о первом международном турнире, прошедшем в медцентре.

Соответственный пост она опубликовала в Facebook.

"За эти дни настольный теннис стал любимым видом спорта в "Новых Санжарах". У нас даже состоялся первый международный турнир в условиях обсервации. Помните, что физическая активность, вместе со здоровым питанием и полноценным сном, способствует укреплению иммунитета. Будьте здоровы", - написала министр.

Скриншот, фото: Facebook/ Zoryana Skaletska

Напомним, в санатории в Новых Санжарах, где на двухнедельной обсервации находятся эвакуированные из-за коронавируса из Китая украинцы и иностранные граждане, 2 марта отпраздновали уже второй день рождения.