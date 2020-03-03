Во вторник, 3 февраля, на заседание фракции "Слуги народа" пригласили директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и генпрокурора Руслана Рябошапку.

Об этом со ссылкой на заместителя главы Комитета по вопросам организации государственной власти Александра Качуру пишет "РБК-Украина".

Заседание состоится вечером. Ожидается, что на него придет также президент Украины Владимир Зеленский.

"Я также жду сегодня директора НАБУ и генерального прокурора. На заседание фракции, потому что очень много вопросов по эффективности работы", - заявил Качура.

Напомним, завтра, 4 марта, состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которое инициировал Владимир Зеленский. В его рамках будет обсуждаться вопрос кадровых изменений в правительстве. "Страна" писала о том, поменяют ли 4 марта премьера и кого из министров оставят.

Также мы сообщали, что "Слуги народа" ждут заявления Гончарука об отставке уже в ближайшее время.