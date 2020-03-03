Во вторник 3 марта в Кабинете министров Украины началось экстренное внеочередное заседание.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

"Сейчас начнётся заседание Кабмина. Напомню, обычно они проходят по средам. Но завтра в Раде вопрос о Кабмине и потому...", - написал он.

По его словам, заседание правительства началось с "классическим" опозданием. При этом на нем отсутствует вице-премьер Денис Шмыгаль. Нет и его замов, то есть представители Минрегиона вообще не пришли, отмечает Гончаренко.

Скриншот: t.me/oleksiihoncharenko/923

Напомним, после того как появилась информация о внеочередном заседании Рады 4 марта, стало известно, что на нем могут голосовать за отставку премьер-министра Алексея Гончарука и некоторых других членов правительства. Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, отправят ли в отставку 4 марте премьера и кто из министров останется.

Также мы писали, что Стефанчук подтвердил, что Рада на внеочередном заседании рассмотрит кадровые изменения в Кабмине.