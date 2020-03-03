Спикер парламента Дмитрий Разумков может в 11 часов утра сделать важное обьявление.

По Раде прошел слух, что Разумков сообщит, что в парламент поступило заявление премьер-министра об отставке. Об этом сообщили депутаты фракции "Слуга народа", пишет телеграм-канал "Политика Страны".

"Среди депутатов "Слуги народа" в Раде сейчас прошёл слух, что в 11 утра спикер Разумков объявит, что премьер Гончарук написал заявление об отставке. Ну что ж. Подождём. Посмотрим - будет ли объявление", - пишет телеграм-канал.

Напомним, вчера Гончарук заявил, что пока заявления об оставке не писал.

Ждать ли отставки премьера в ближайшее время - "Страна" разбиралась в материале "Гончарук то пишет, то не пишет. Поменяют ли 4 марта премьера и кого из министров оставят".