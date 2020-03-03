В Харьковской области одна из участниц довыборов в Раду по 179 округу Татьяна Егорова-Луценко подала в своем списке членов участковых избирательных комиссий людей из других регионов, безработных и пенсионеров, которые не отвечают на звонки или же согласия на такую работу не давали.

На это обратил внимание заместитель главы окружной избирательной комиссии Александр Коновал ("Оппозиционная платформа - За жизнь").

"Забавно, но все члены участковых избирательных комиссий от Егоровой- Луценко "поза зоною"... Никогда такого не было, и вот опять", - написал он в Facebook.

По словам Александра Коновала, это означает фальсификацию списка членов УИК от этого кандидата. "Это значит, что представление полностью фальшивка, фейк. Там нет реальных людей – или недействительные телефоны дали, или люди вообще не знают о том, что они должны работать в комиссии, то есть они не писали заявление, не давали согласие работать в комиссии", - цитирует заместителя председателя ОИК 179 Depo.Харьков.

По словам Коновалова, теперь кандидат должен сделать новое представление о замене членов УИК на реальных людей, или на эту ситуацию должны обратить внимание правоохранительные органы, потому что таким образом нарушается ч. 2 ст. 158 (фальсификация избирательных документов) УК Украины. При этом, если такая ситуация затянется до дня голосования, то может случиться, что в день выборов комиссии будут неправомочны принимать какие-либо решения.

Скриншот: Facebook/ Oleksandr Konoval

Что касается самой кандидата в депутаты Татьяны Егоровой-Луценко, она заявила, что часть ее представителей, поданных в списке членов УИК, просто отказалась от работы из-за напряженной избирательной кампании. Также она обратила внимание, что единственная набрала людей из других регионов, чтобы выборы проходили честно.

"Уже сегодня мои официальные представители подали обновленный список, с этим нет никаких проблем..." - рассказала Егорова-Луценко в ролике, опубликованном 2 марта на ее странице в Facebook.

Видео: Facebook/ Тетяна Єгорова Луценко

Между тем, в Лозовском горсовете сообщают о проблемных вопросах, возникших в работе участковых избирательных комиссий. Из-за неполучения полномочий они не могут получить печати и предварительные списки избирателей из Отдела ведения Государственного реестра избирателей.

"Урегулирование данной ситуации в соответствии с действующим законодательством находится вне компетенции органов местного самоуправления. Поэтому для недопущения создания социальной напряженности и нарушений норм действующих нормативных документов в вопросе организации проведения промежуточных выборов народного депутата на территории Лозовской городской ОТГ, [мэр города] просил срочно решить данный проблемный вопрос", - говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

Если проанализировать состав поданных Егоровой-Луценко кандидатов, то подавляющее преимущество их из Луганской области, безработные или пенсионеры.

Учитывая прежнее место работы Егоровой-Луценко - Главное территориальное управление юстиции в Харьковской области, можно предположить, что, скорее всего, эти люди взяты из реестров переселенцев или состоящих на социальном учете.

В политических кругах Харьковской области распространено мнение, что Егорова-Луценко это технический кандидат от власти, которая является близкой знакомой главы областной государственной администрации Алексея Кучера и зама главы Александра Скакуна.

В распоряжении "Страны" есть фото, где эти трое зафиксированы 15 февраля 2020 года в ресторане "Прага" в Лозовском районе Харьковской области.

На фото: спиной – глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер; напротив Кучера – его заместитель Александр Скакун, а также Татьяна Егорова-Луценко

Также отметим, что за две недели до выборов, ЦИК сменила половину (6 из 12) членов УИК, что является нестандартной ситуацией. А через день после этого президент Зеленский назначил во всех 5 районах избирательного 179 округа новых глав райадминистраций. То есть власть, очевидно, активно готовится к выборам.

Напомним, довыборы в Раду состоятся в Харьковской области 15 марта. Выбирать будут депутата-мажоритарщика вместо Алексея Кучера, который сложил полномочия в связи с назначением главой Харьковской ОГА, "Страна" анализировала, как перевыборы в Харьковской области могут поменять повестку для "Слуги народа".