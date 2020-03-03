Сегодня, 3 марта, в Украине подтвердился первый случай заболевания коронавирусом. Он зафиксирован в Черновцах.

Вирус нашли у мужчины, который приехал из Европы. Он госпитализирован в поликлинику на территории Украины.

"Страна" ведет онлайн-хронику событий вокруг первого проникновения вируса в Украину.

Новости о коронавирусе после подтверждения первого случая

11:29 Правительство Украины создало специальную информационную страницу с актуальными новостями по коронавирусу. Ознакомиться с ней можно здесь - covid19.com.ua.

11:15 В связи с тем, что коронавирус уже в Украине, мы подготовили полезный материал:

Как не заболеть, какие симптомы и что делать, если заразился

11:02 Из-за коронавируса в Украине меняют правила приезда скорой помощи.

Теперь скорая будет реагировать на вызовы людей с высокой температурой и подозрением на коронавирус.

Отметим, что в последние годы медики не сильно торопилась приезжать к украинцам, у которых повышалась температура.

10:52 Создана криптовалюта, основанная на заболеваниях и смертях от коронавируса.

Согласно информации на веб-сайте, получившем название "CoronaCoin", предложение будет уменьшаться каждые два дня в зависимости от количества новых случаев, предполагая, что его цена может возрасти с ростом числа людей, умирающих от вируса.

Общий объем поставок CoronaCoin основан на населении мира.

Официальная информация Минздрава о первом случае заболевания

Детали первого случая заболевания сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мужчина и женщина путешествовали по Европе. После появления симптомов, они были самоизолированы. Им было проведено тестирование. Как я вам ранее говорил, вчера у нас было четыре случая подозрений. Сегодня был подтвержден один. Мы работаем в обычном штатном режиме. У нас отработан четкий алгоритм работы", - сказал Ляшко.

Виктор Ляшко продолжил: "Ближайший контактный заболевшего - его жена. У нее нет никаких симптомов, но с ней в постоянном контакте врачи. У пары не было никаких контактов с близкими, они были самоизолированы в своей квартире".

Ляшко отметил, что семейная пара путешествовала по Европе с 21 февраля. Симптомы у мужчины появились 28 февраля. Госпитализация была осуществлена 29 числа. Лабораторные исследования провели 1 марта. Они завершились вчера поздно вечером, 2 марта.

В каких именно европейских странах путешествовал заболевший санврач не уточнил.

"Больной находится в госпитальной базе. У него лихорадка и кашель. Можно было оказывать ему помощь и на дому. Но поскольку у нас цель не допустить распространения внутри страны, мы его госпитализировали", - отметил Ляшко.

Также Виктор Ляшко сообщил, что у эвакуированных из Китая украинцев и иностранных граждан нет признаков заражения коронавирусом. В четверг, 5 марта, они получат справки и покинут зону обсервации, санаторий в Новых Санжарах.

Коронавирус в Украине

Коронавирусом заболел уже не первый украинец. Однако это первый прецедент, когда вирус проник непосредственно на территорию Украины.

В середине февраля инфекция была диагностирована у двоих украинских граждан - персонала лайнера Diamond Princess, который стоял на карантине в Японии. Они уже выздоровели.

Третий случай - у украинки, которая проживает в Италии. Именно эта европейская страна стала эпицентром заболевания.

"Страна" сообщала о том, что в западных регионах Украины нарастают панические настроения из-за близости к границе и возвращения земляков из Италии. Не исключено, что после сегодняшнего сообщения они могут усилиться еще больше.

Коронавирус в мире. Последние новости

По состоянию на 3 марта число заболевших новой формой пневмонии в Китае составило 80 300 человек, умерло уже 2946 человек (в том числе 2 в Гонконге и 1 на Тайване), 47 260 человек выздоровели.

За пределами Китая отмечено 8 700 подтвержденных случаев, и 153 смертельных случая.

Актуальные данные по странам:

В Южной Корее 4 812 подтвержденных случая и 29 смертей.

В Иране 66 летальных эпизодов, включая экс-посла в Ватикане. Анализы вице-президента Ирана по делам женщин и семьи также дали положительный результат на коронавирус.

В Италии 2 036 подтвержденных случаев и 52 смертельных случаев.

А США 102 подтвержденных случая заражения и 6 смертей.

В ВОЗ заявили, что глобальный риск коронавируса в настоящее время "очень высок".

Украинскую неделю в Европарламенте (запланированную на 3-5 марта) перенесли на неопределенный срок из-за угрозы коронавируса. В здание Европарламента также перестали пускать посетителей из-за угрозы Covid-19. Об превентивных методах сообщил председатель Европейского парламента Давид Сассоли. Так как количество посетителей Европарламента в год достигает 700 тысяч человек, принято решение ограничить доступ в здания парламента.

После того, как в Гонконге зарегистрировали заболевание SARS-CoV-2 у домашней собаки, Украина запретила ввоз домашних и диких животных из Китая. "С целью минимизации рисков заноса на территорию Украины возбудителя Covid-19, в соответствии со статьями 33 и 96 Закона Украины "О ветеринарной медицине", с учетом рекомендаций, изложенных в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ, Госпродпотребслужба временно запретила ввоз в Украину из Китайской Народной Республики домашних (собак, кошек и т.д.) и диких плотоядных животных", - сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

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