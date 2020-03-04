Предлагаем гороскоп на 4 марта. Астрологи советуют сегодня осторожно отнестись к вопросам денежных займов и кредитования. В этот период может повышаться эмоциональная чувствительность. Сегодня благоприятный день, чтобы уделить внимание родным.

Также читайте Гороскоп на эту неделю. Что ждет все знаки Зодиака со 2 по 8 марта.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодняшний день не принесет причин для негативных эмоций, а вот уверенность в будущем будет крепчать. Возможно, совсем скоро вам удастся накопить на большую покупку или путешествие, о которых вы давно мечтали. Что касается здоровья, Овнам нужно прислушаться к своему организму: не допускайте переохлаждения и изнурительного труда. Справиться с напряжением поможет любовь близких и дружеская поддержка.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам нужно быть внимательными. Сегодня могут возникнуть недоразумения с руководством или партнерами. Но уже в конце дня звезды обещают неожиданные и довольно перспективные возможности. Решение нужно будет принимать очень быстро. Возможно, целесообразнее будет сначала согласиться на предложение, а уже потом взвесить все нюансы. В личной жизни возможны недоразумения: близким будет не хватать вашего внимания.

Близнецы (21.05 - 21.06)

День целиком соответствует неоднозначному характеру Близнецов. С одной стороны, вас ждет признание окружающих и впечатляющие перспективы на работе. С другой - высок риск стать жертвой мошенников. Звезды пророчат Близнецам дальние и интересные путешествия, но за собственные деньги. Делать покупки в кредит не рекомендуется: или приобретения разочаруют, или возникнут проблемы с возвращением долга. Астрологи советуют Близнецам научиться слушать советы близких людей.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам может показаться, что весь сегодняшний день будет полон мелких неурядиц и хлопот на работе, в семье и быту. Но весомыми будут и сегодняшние успехи в финансовой сфере. Особенно для тех представителей знака, которые умеют принимать твердые решения. Астрологи обещают Ракам немало ярких впечатлений. Если вы давно думаете о том, чтобы поменять работу или даже переехать в другую страну, то эта неделя благоприятна для решительных шагов. Говоря о здоровье, Ракам стоит подумать об укреплении иммунитета.

Лев (23.07 - 23.08)

День будет удачным особенно для тех Львов, которые умеют ответственно относиться к своей работе и не отворачиваться от подарков судьбы. Если же вы будете игнорировать эти возможности и бояться оказаться в центре внимания, то фортуна может отвернуться от вас. В отношениях с близкими возможны неожиданные изменения. Больше внимания уделяйте вашей внешности и коже - она может стать самым уязвимым местом.

Дева (24.08 - 23.09)

В целом день потребует от Дев быть инициативными. Настойчивость одержит достойное вознаграждение. Возможно, совсем скоро у вас появится шанс приобрести недвижимость. Однако импульсивные покупки могут привести к затруднительному финансовому положению. В течение дня будут посещать мысли о возможности круто поменять жизнь. Звезды также прогнозируют, что роман на работе может привести к замужеству, а новое хобби - стать делом всей жизни. В вопросах здоровья астрологи рекомендуют внимательно отнестись к хроническим заболеваниям, которые могут активизироваться весной.

Весы (24.09 - 23.10)

Удачный день для реализации планов. Но расслабляться не стоит, потому что это может надолго выбить вас из седла. Времени на раздумья будет мало, но это не означает, что легкомысленность не будет иметь негативных последствий. Приступы агрессии следует научиться контролировать. Позаботьтесь о правильном питании. Сегодня есть риск набрать лишние килограммы. Также нужно критически взглянуть на собственные вредные привычки. У семейных Весов есть все шансы примириться с родными.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Помешать сегодняшнему успеху может только взрывной темперамент Скорпионов и неспособность идти на компромиссы в общении. Впрочем, звезды благоволят вам и стимулируют успех позитивных способностей. Поэтому преграды вряд ли собьют вас с пути, а лишь сделают сильнее. Следует прислушиваться к собственной интуиции. Сегодня есть риск травмироваться, поэтому к экстремальному отдыху нужно подойти осторожно. День принесет одиноким Скорпионам удовольствие от романтических отношений.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Для многих Стрельцов, особенно женщин, день будет полон побед. Вы сможете получить то, о чем мечтали практически во всех сферах, если только сдержите собственную импульсивность и не наделаете лишнего. Причем это касается и карьеры, и здоровья, и личной жизни. Однако эмоциональный восторг от собственных побед может ослепит настолько, что вы не заметите тревожных сигналов своего организма. Поэтому не лишним будет пройти медицинское обследование.

Козерог (22.12 - 20.01)

День пройдет удачно для завершения давно начатых дел. Их окончанию может помешать только чрезмерно критическое отношение к себе. Звезды советуют отблагодарить хотя бы на словах тех людей, которые ценят вас, независимо от достижений. Новые знакомства, скорее всего, приведут к существенным сдвигам в карьере. Но нужно идти навстречу новым знакомствам, а не ждать их дома.

Водолей (21.01 - 20.02)

Ваши достижения целиком будут соответствовать вашим усилиям. Для трудолюбивых и практичных Водолеев день будет прибыльным. Во многом он будет зависеть от умения общаться с людьми. Если сможете проявить дипломатичность, то получите помощь в решении проблем, а еще инвесторов для собственного проекта. Но все это может свершиться не настолько быстро, как вы надеетесь. В личной жизни лучше избегать конфликтов с партнером.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Особенно удачный день будет для представителей творческих профессий. Новые идеи найдут поддержку, а в душе будет господствовать гармония и долгожданное понимание собственных желаний. Многим повезет открыть в себе новые таланты. Но не лелейте иллюзии, потому что так будет не всегда. Именно поэтому звезды советуют вам успеть взять максимально от благоприятного периода. Новые знакомства могут стать судьбоносными. Рыбам следует вовремя лечить простудные заболевания, чтобы избежать возможных осложнений. Звезды советуют вам не экономить на предметах первой необходимости, а также обуви, одежде и продуктах питания.

Читайте также Гороскоп на март 2020. Что в этом месяце ждет все знаки Зодиака.