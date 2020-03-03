В парламентской фракции "Слуга народа" решили перенести свое сегодняшнее, 3 марта, заседание на 19:00. Встреча пройдет в конференц-зале Верховной Рады.

Об этом сообщил член фракции, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура, передает Укринформ.

"Да, заседание состоится в 19:00 и, скорее всего, в конференц-зале Верховной Рады", - сказал Качур.

Как сообщается, эту же информация подтвердила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Время проведения заседания фракции перенесли еще вчера", - отметила парламентарий.

Напомним, депутатская фракция партии "Слуга народа" планирует на заседании, ранее намеченном на утро 3 марта, обсудить вопрос возможных кадровых изменений в правоохранительных органах.

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