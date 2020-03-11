После увольнения генпрокурора Руслана Рябошапки, ожидается увольнение еще одного руководителя силовой структуры - главы НАБУ Артема Сытника.

К нему есть конкретная претензия: он официально внесен в реестр коррупционеров.

Правда, этим список вопросов к главному антикоррупционеру не исчерпывается. При крайне низкой эффективности работы (ни один топ-чиновник за четыре года работы антикорбюро в тюрьме не сидит), методы НАБУ выглядят крайне сомнительными.

"Страна" разбиралась, как НАБУ при Сытнике вело разработку коррупционеров.

Слежка за детьми

Документы, которые оказались в распоряжении "Страны", показывают, как НАБУ готовит разработку своих "жертв" - на примере служащего Нацбанка Виталия Лищука, начальника одного из отделов департамента банковского надзора.

К нам попало досье ведомства Сытника на этого чиновника.

В нем есть данные на его детей - дочь и падчерицу - а также супругу. Интересно, что возраст детей устанавливается по внешнему виду - "на вид 10-12 лет", говорится в документе. То есть детективы НАБУ вели внешнее наблюдение за несовершеннолетними детьми.

Кроме данных из послужного списка и декларации, в досье есть обзор страницы чиновника в соцсетях. Причем акцент делается на очень личные вещи - например, его музыкальные пристастия и любимые телепередачи.

"В ходе анализа персональной страницы Лищука В.В. в социальной сети Facebook установлено, что музыкальными пристрастиями последнего являются группы "Океан Эльзы", "Major Lazer", "Pink Floyd", "Faithless". Любимыми передачами являются программа "Деньги", "Лига смеха", "Прожектор Перис Хилтон", "Comedy Club", "Top Gear"", - говорится в досье.

Также там указано, что чиновнику нравится Формула-1, два столичных ресторана и загородный клуб.

То есть речь о негласной слежке за человеком и его семьей. Причем следят не за тем, что может быть связано с правонарушением, но и сугубо личными пристрастиями, вообще не имеющими отношения к преступной деятельности.

Такие сведения могут собираться только с одной целью - составить психологический портрет фигуранта, чтобы войти к нему в доверие, сыграть на его слабостях и увлечениях.

Как работают агенты НАБУ

В 2018 году СБУ опубликовала внутренние методички для агентов бюро Артема Сытника. В них говорилось, как втираться в доверие к вероятным коррупционерам и провоцировать их на противозаконные деяния.

Причем на конкретном примере чиновника Нацбанка, о котором говорилось выше.

Скрины выложила пресс-секретарь "конторы" Елена Гитлянская. Накануне первый замглавы ведомства Павел Демчина заявлял, что НАБУ собиралась шантажировать уже упомянутого нами Виталия Лищука - такие данные он получил в ходе расследования "противоправной деятельности НАБУ".

"В сейфе одного из сотрудников НАБУ был изъят конверт, в котором находился план компрометации сотрудника НБУ. Согласно нему, представители НАБУ должны были создать условия для знакомства с указанным должностным лицом путем искусственного создания ДТП с его участием и дальнейшим приглашением в заведение общественного питания для употребления алкогольных напитков якобы для урегулирования вопросов возмещения ущерба, нанесенного во время ДТП. После употребления алкоголя сотрудниками НАБУ планировалось спровоцировать сотрудника НБУ к вступлению в интимные отношения с заранее избранным лицом и осуществить видеофиксацию внебрачных половых связей", - заявили тогда в СБУ.

Фотокопии методички - как это сделать - тогда опубликовала Гитлянская.

Война ставленника Порошенко Демчины и НАБУ - отдельная история. Нас же интересуют внутренние документы ведомства Сытника, которые всплыли в ходе этого конфликта.

Они регламентируют, как именно нужно искать подходы к Виталию Лищуку. Первая часть всех сценариев - это знакомство. Оно должно быть таким, чтобы у агента и "жертвы" был повод для дальнейшего общения.

К примеру - провокация ДТП и в качестве извинений - поход в паб за счет "обидчика". Второй вариант - инсценировка ограбления, при котором чиновника спасает легендированный агент НАБУ. После чего также жертве предлагается знакомство и выпивка.

Третий способ - "девушке нужна помощь". На дороге, по которой объект следует домой, появляется девушка, попавшая в аварию. Жертва приходит на помощь, далее завязывается знакомство.

Есть и пара вариантов "ловли" через интернет: с фигурантом через Facebook знакомится красивая девушка. И способ, оптимизированный конкретно под банкира Лищука: акционное предложение для владельцев автомобиля Mazda: принять участие в тест-драйве (банкир водит Mazda CX-5). На этом тест-драйве и происходит знакомство с агентом.

Второй этап - вовлечение "клиента" в отношения. После знакомства предлагается так или иначе затащить жертву на выпивку, а потом и к проституткам - в баню или массажный салон - и заснять утехи на фото или видео. "Точка" при этом должна быть проверенной.

"Во время отдыха в бане напоить лицо. Через некоторое время организовать девчат", - гласит инструкция.

В случае "попавшей в аварию девушки" ей самой предлагается вступить в интимную близость с чиновником. При необходимости предлагая секс втроем с "подругой". Разумеется, с видеофиксацией.

Именно эта часть нужна для будущего шантажа жертвы. Далее идет третий этап - предложение взятки за услуги, связанные с местом работы чиновника. Конкретно к Лищуку планировалось выдвинуть просьбу - помочь вызволить депозит, застрявший в проблемном VAB-банке.

Еще один вариант "подцепить" чиновника - позвонить ему, представившись юристом международной компании. И попросить за вознаграждение выдать инсайдерскую информацию по одному из ликвидируемых банков, которые курировал Лищук.

Другие версии подставы - доступ за взятку к торгам активами ликидируемого Дельта-банка, где работает жена чиновника НБУ. Или его посредничество для выбора банка, через который можно конвертировать крупную сумму налички.

Но самое интересное - это последний этап. При удачном сценарии развития событий - если объект согласился на взятку и это удалось задокументировать - агент НАБУ должен предъявить ему весь собранный компромат.

Это крайне странно, ведь по логике поддавшегося на провокацию чиновника нужно в законном порядке задерживать, объявлять подозрение, судить.

Но судя по "каминг-ауту", цель агента - шантаж, а не правосудие. Ведь компромат предъявляют с целью что-то получить от объекта.

В лучшем случае - информацию на более крупную рыбу, которую потом можно будет посадить на скамью подсудимых. В худшем - банальное вымогательство денег или услуг.

Отдельно стоит сказать о допустимости таких методов воздействия. По закону провокация взятки недопустима. Инсценировка может быть только в том случае, если в взяткодатель сам обратился в органы и согласился передать деньги под контролем оперативников.

Именно поэтому против агентов НАБУ их оппоненты их других ведомств охотно возбуждали дела.

Агент Екатерина и Боярский из НАБУ

Впервые о том, что ведомство Сытника использует метод провокации, стало известно летом 2017 года, когда началось "янтарное дело" нардепов Полякова и Розенблатта.

Их разоблачила агент Екатерина Сивоконь-Помыкалова, которая предложила им пролоббировать поправки в закон о добыче янтаря.

Правда, после этого саму Екатерину разоблачили СБУ и Генпрокуратура, фактически выведя ее из игры. Силовики показали ее роскошный особняк в Киеве, люксовые автомобили и рассказали, что Сивоконь работала штатным провокатором еще в МВД (об этом во всеуслышание рассказывал генпрокурор Юрий Луценко).

В ноябре СБУ задержала еще одного провокатора НАБУ, который пытался дать взятку чиновнице Миграционной службы Дарье Пимаховой. Его звали Юрий Боярский.

Он предлагал Пимаховой оформлять за деньги разрешения на проживания для азиатов, но та сообщила в СБУ. В итоге Боярский и еще несколько агентов, которые жили на конспиративной квартире, были задержаны. Правда потом их отпустили.