Во вторник, 3 марта, в Киеве из-за футбольного матча Динамо - Колос на НСК "Олимпийский" изменится режим работы метро. После игры на вход планируют ограничить несколько станций.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - сказано в сообщении.

Отметим, игра начнется в 19:30, то есть ограничения на станциях могут ввести ориентировочно в 21:15 - 21:30.

Скриншот: Facebook/ КП "Київський метрополітен"

Напомним, в метро Киева разрешили бесплатно перевозить музыкальные инструменты.