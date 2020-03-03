Во вторник, 3 марта, состоится очередное заседание Верховной Рады. Депутаты продолжат рассматривать поправки к земельному закону, а также законопроект об изменениях Уголовного кодекса.

Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте парламента.

Заседание начнется в 10:00 с традиционных регистрации нардепов и объявлений, заявлений, сообщений от фракций и групп. После этого депутаты продолжат рассматривать во втором чтении законопроект о снятии моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

Кроме того, сегодня в первом чтении депутаты рассмотрят изменения в Уголовный кодекс Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности.

Запланирована ратификация Рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Королевства Дания относительно общих условий и процедур, организационных мероприятий и финансовых условий реализации программы Danida Business Finance в Украине.

Кроме того, депутаты планируют принять постановления о парламентских слушаниях на темы: "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине", "Об основах государственной политики устойчивого развития Украины" и "Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине".

Напомним, уже завтра, 4 марта, Верховная Рада соберется на экстренное заседание, инициированное президентом Владимиром Зеленским. Известно, что сам глава государства собирается на нем присутствовать. В связи с информацией о том, что в этот день парламент рассмотрит кадровые изменения в правительстве, "Страна" анализировала, ждет ли Украину чистка власти 4 марта.

Также мы писали о том, поменяют ли 4 марта премьера Алексея Гончарука и кого из министров оставят.