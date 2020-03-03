Из-за распространения коронавируса на севере Италии Венецианская комиссия отменила заседание, запланированное на 20-21 марта, все документы согласуют в письменном виде.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии в Twitter.

"Из-за распространения коронавируса на севере Италии расширенное бюро Венецианской комиссии решило не проводить пленарное заседание в Венеции. Вместо этого неотложные рекомендации на запрос государств и согласованные тексты будут утверждаться в письменной форме", - говорится в сообщении.

Отметим, Венецианская комиссия - орган Совета Европы, который оценивает, насколько законодательство разных стран соответствует нормам демократии. Ее полное название - Европейская комиссия по демократии через право.

Скриншот: Twitter/ Venice Commission

Напомним, "Страна" писала о том, что по состоянию на 3 марта число жертв вируса Covid-19 составило 3 099 человек, зараженных уже 89 002.

Также мы сообщали, что украинскую неделю в Европейском парламенте, запланированную на 3-5 марта, перенесли на неопределенное время в связи с распространением коронавируса Covid-19.