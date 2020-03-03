Илья Прусикин, фронтмент группы Little Big, которая в 2020 году будет представлять Россию на Евровидении, рассказал, как однажды его послал Владимир Зеленский.

Речь об этом шла в шоу "Зашкварные истории", его запись обнародована на YouTube-канале "Кликклак".

Прусикин рассказал, что все произошло в самом начале 2000-х годов. Тогда он с командой КВН из Соснового Бора поехал на фестиваль в Сочи. А в гостинице, где они размещались, в холле репетировала команда "95 Квартал", участником которой был Владимир Зеленский.

Прусикин признался, что очень не любил эту команду. Лидер группы Little Big во время репетиции начал передразнивать Зеленского, тот разозлился.

"Он [Зеленский] просто повернулся и: "Пошел на х@й отсюда, бл@, за@@ал!" - рассказал Прусикин и добавил, что тогда поспешил уйти с места репетиции "95 Квартала".

Видео: YouTube/ КЛИККЛАК. История про Зеленского: 03:26

Напомним, "Страна" писала о том, как группа Little Big выпустила видео к своей песне Rock-Paper-Scissors (Камень-Бумага-Ножницы), и оно в Youtube за считанные часы набрало более миллиона просмотров.