В понедельник, 2 марта, прокуратура Одесской области объявила подозрение двум воспитателям приюта "Свитанок", воспитанники которого в прошлом году заявили о жестоких издевательствах.

Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуроры Одесской местной прокуратуры № 2 сообщили о подозрении двум воспитателям специализированного учреждения в невыполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, вследствие небрежного к ним отношения.

Отметим, что дети из приюта сообщали об издевательствах не только со стороны воспитателей, но и сотрудников ювенальной превенции. Впрочем, как сообщает "Слідство.інфо", полиция Одесской области не нашла доказательств их причастности к совершению преступлений.

Между тем, сообщалось, что к избиению детей могут быть причастны Владимир Жарчук и Вахтанг Трапаидзе. Однако, как утверждают воспитанники детского центра, правоохранители их не опрашивали.

Превоохранители сообщили, что полиция провела служебное расследование после публикации материала "Жорстокий світанок" об издевательствах над воспитанниками центра. В нем говорилось о трех полицейских ювенальной превенции Андрее Крецуле и уже упомянутых Жарчуке и Трапаидзе, которые могли издеваться над детьми. По данным полиции, в ходе служебного расследования информация подтвердилась только по Крецулу. Его же ранее уволили.

"Страна" подробно рассказывала о жестоких историях в приюте "Свитанок", а также публиковала истории его воспитанников.