На внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта, на котором будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, будут рассматривать кадровые изменения в правительственных структурах, а базироваться они будут на промежуточном отчете правительства, представленном в феврале.

Об этом в эфире передачи "Свобода слова" сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"Основой этих изменений будет прежде всего оценка того промежуточного отчета, который был сделан правительством на предыдущей неделе - правительство отчитывалось перед Верховной Радой. И будет дана оценка тем блокам (в Кабмине - Ред.), которые не справляются", - сказал Руслан Стефанчук.

Также Стефанчук пообещал, что после консультаций по этому поводу будут обнародованы соответствующие проекты решений.

Видео: YouTube/ Свобода слова на ICTV

Напомним, после появления информации о внеочередном заседании Рады 4 марта активно обсуждалось, что на нем будут голосовать за отставку премьер-министра Алексея Гончарука и некоторых членов правительства. "Страна" подробно разбиралась, поменяют ли 4 марта премьера и кого из министров оставят.