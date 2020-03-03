Теперь уже бывший кандидат в президенты США и открытый гей Пит Буттиджич заявил о том, что в дальнейшей борьбе поддержит экс-вице-президента Джо Байдена.

"Главной задачей демократов на выборах является победа над действующим президентом США Дональдом Трампом. Байден человек необычайной доброты и сочувствия", - заявил Буттиджич. Он так же добавил, что данная цель важнее его личной победы, и гарантировал свою поддержку Байдену. Об этом передает агентство Reuters.

Сам Джо Байден в ответ поблагодарил Пита Буттиджича за такое решение и добавил, что тот, чем-то напоминает ему покойного сына.

"«Он напоминает мне моего сына Бо, который умер в 2015 году. Для меня это самое лучшее дополнение, которое вы можете дать любому мужчине или женщине", - заявил Байден.

Напомним, что из президентской гонки в США выбыла демократ Эми Клобушар, которая тоже снялась в пользу Байдена.