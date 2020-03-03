Завтра, 4 марта, состоится экстренное заседание Верховной Рады, инициированное президентом Владимиром Зеленским, на котором, как ожидается, произойдет некая перезагрузка власти и некоторые министры могут потерять свои портфели.

На этом фоне стало известно, что ближнее окружение гаранта, предлагает ему сразу трех кандидатов на пост министра обороны вместо Андрея Загороднюка, которого могут отправить в отставку. Об этом сообщает ZN со ссылкой на собственные источники.

Так, глава Офиса президента Андрей Ермак якобы настаивает на кандидатуре Андрея Тарана, генерал-лейтенанта ВСУ в отставке. Он был уволен в запас в 2016 году. В 2015 году Таран был представителем Украины в СЦКК, входил в подгруппу по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Глава СБУ Иван Баканов и глава Комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский лоббируют назначение Андрея Сенченко. Он - народный депутат трех созывов. Вместе с Пашинским и Аваковым он был членом парламентской фракции "Батькивщины". В 2019 году покинул партию Юлии Тимошенко.

Секретарь СНБО Алексей Данилов предлагает Зеленскому кандидатуру Михаила Коваля. Генерал-полковник Коваль непродолжительное время возглавлял военное ведомство: он был и.о. министра обороны в правительстве Арсения Яценюка с 23 марта по 3 июля 2014 года.

Кроме того, в правительстве может появиться новая должность - силового вице-премьера. Ее может занять Арсен Аваков, сохранив при этом пост важный главы МВД.

Согласно Конституции, министра обороны, как и министра иностранных дел, назначает президент. Однако отправить их в отставку может только Верховная Рада.

Ранее "Страна" сообщала, что завтра, 4 марта, Зеленский будет присутствовать на созванном по его требованию внеочередном заседании Рады.

Так же в материале "Гончарук то пишет, то не пишет" мы выяснили поменяют ли 4 марта премьера и кого из министров оставят.