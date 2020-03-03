Ситуация в зоне турецко-сирийского конфликта на Ближнем Востоке продолжает оставаться сложной и вызывает обоснованную тревогу у Евросоюза, куда могут хлынуть огромные толпы беженцев. Президенту Турции предложили миллиард евро для решения проблемы беженцев, но Эрдоган посчитал эту сумму недостаточной и откзался.

Telegram-канал РИА Новости передает краткую сводку о последних важных событиях на Ближнем Востоке по состоянию на утро 3 марта.

"Анкара сообщила о гибели своего военного в понедельник, еще один солдат ранен.

Евросоюз собирает экстренные заседания: 4 марта главы МВД обсудят проблему беженцев, а 6 марта встретятся главы МИД;

По теме беженцев держат в курсе и Трампа: о ситуации ему рассказал премьер Греции - страны, куда пытаются прорваться из Турции тысячи мигрантов;

Эрдоган счел слишком слишком маленькой суммой миллиард евро, который ЕС дополнительно выделил Анкаре на помощь беженцам, и отказался от этих денег.

Турецкий лидер призвал Меркель соблюдать международные обязательства со справедливым распределением ответственности за беженцев. Меркель назвала неприемлемым то, что Турция использует беженцев для выражения недовольства", - идет речь в сообщении.

Напомним, ранее "Страна" в материале "Стянули военных, грозятся стрелять" выяснила, как Европа будет останавливать мигрантов, пропущенных Турцией.