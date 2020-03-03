Врачам по всему миру пока не удается приостановить распространение эпидемии коронавируса Covid-19, который продолжает собирать жертвы по всей планете.

По состоянию на 00:00 часов по китайскому времени вторника 3 марта, (19:00, 2 марта, по Киеву - Ред.) число заболевших новой формой пневмонии составило 89 002 человека, умерло уже 3 099 человек (здесь произошла корректирвока данных, так как вчера власти Китая сообщали о 3 141 умершем от вируса пациенте - Ред.).

Об этом сообщает Государственное агентство КНР по вопросам здравохранения, как передает центральное ТВ Китая.

"Последние данные по Китаю: 80 302 подтвержденных случая; 2 946 смертей (в том числе 2 в Гонконге и 1 на Тайвне Тайване), 47 260 человек выздоровело. За пределами Китая отмечено 8 700 подтвержденных случаев, и 153 смертельных случая", - уверяют чиновники от медицины.

Они также привели и некоторые данные по другим странам.

Южная Корея: 4 812 подтвержденных случаев, 29 смертей.

Иран: 66 летальных эпизодов, включая бывшего посла в Ватикане. Анализы вице-президента Ирана по делам женщин и семьи также дали положительный результат на коронавирус.

Италия: 2 036 подтвержденных случаев и 52 человека умерли.

США: 6 смертей, 102 подтвержденных случая заражения, в том числе четыре с неопределенным происхождением.

В ВОЗ заявили, что глобальный риск коронавируса в настоящее время "очень высок".

Ранее "Страна" сообщала, что Украина запретила ввоз домашних и диких животных из Китая после подозрений на коронавирус у собаки.