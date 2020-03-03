На западной границе Украины произошла трагедия. Здесь, на участке Мукачевского пограничного отряда, в районе селе Деловое, был обнаружен мертвым 20-летний пограничник.

Об этом сообщила пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова, как передает UA: Закарпаття.

"Военнослужащий 2000 года рождения находился на участке Мукачевского пограничного отряда в течение последнего месяца в усилении. К месту происшествия была вызвана скорая помощь и сотрудники Нацполиции. Собственно, медики уже по прибытии констатировали смерть военнослужащего. Предварительно рассматривается версия - самоубийство", - рассказала Леся Федорова.

Видео: UA: Закарпаття

Пресс-секретарь Нацполиции Закарпатья Анна Дан, в свою очередь, сообщила, что в связи со смертью пограничника начато уголовное производство по части 1-й статьи 115 Уголовного кодекса Украины, то есть "умышленное убийство". Судебно-медицинская экспертиза должна установить непосредственную причину смерти.

Ранее "Страна" сообщала, что на границе Украины температуру измерили у 75 000 человек. Никто из них не болен.

Так же мы сообщали, что пограничники усилили меры безопасности на границе с аннексированным Крымом.