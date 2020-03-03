В Германии жители в панике сметают с полок продукты первой необходимости. Из продажи исчезли масло, макаронные изделия, мука и туалетная бумага дешевых брендов.

Об этом в своем Facebook написала Галина Петрова, живущая в Гейдельберге.

"Здесь были масло, соусы, спагетти, мука, туалетная бумага и карманные салфетки..." - комментирует снимки хозяйка аккаунта.

Далее она описала свой диалог с пожилой немкой.

"Вы для кого снимаете? - спрашивает меня пожилая фрау с улыбкой. И тут же говорит о себе: а я снимаю для своей сестры, она меня послала за подсолнечным маслом, и чтобы не подумала, что я выжила из ума и у меня склероз, и я забыла о ее просьбе, засниму-ка я пустые полки на мобильный телефон: подсолнечного масла нет, народ разобрал его в панике", - передала разговор женщина.

Затем пожилая фрау с иронией отметила, что дефицит пойдет Германии на пользу: народ станет меньше выбрасывать продуктов и начнет бороться с ленью, готовя блюда из того, чем раньше пренебрегали - например, картошки.

Позже Петрова уточнила "Стране", что снимала в пригородах Гейдельберга. Их жители жаловались, что в дешевых магазинах-дискаунтерах Lidl, Netto и Aldi туалетной бумаги и карманных салфеток не купить. В более дорогих, как Rewe, они есть, но по высоким ценам. А одна пожилая женщина посетовала, что размели безлактозное молоко, обычное же ей нельзя.

О таком же положении вещей сообщают жители Кельна: люди скупают нескоропортящиеся продукты, в основном в дешевых магазинах и самых дешевых сортов.

"Тут народ слепо следует указаниям, что покупать: по телевизору показали набор продуктов со спагетти, водой и соусами, который нужно иметь на 10 дней, плюс два литра воды на человека на день - и люди слепо покупают спагетти, воду, салфетки", - прокомментировала обстановку Галина нашему изданию.

Ранее "Страна" писала, что в Италии из-за панических настроений тоже опустошают магазины. Похожая ситуация сложилась и в Румынии.