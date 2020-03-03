На парламентских выборах в Израиле лидирует Блок правоцентристских партий во главе с премьером страны Биньямином Нетаньяху. Политсила имеет реальные шансы самостоятельно сформировать правительство.

Об этом со ссылкой на результаты экзитполов, озвученные 13-м каналом израильского телевидения, сообщает "Интерфакс-Украина".

Судя по опросам, сторонники Нетаньяху могут рассчитывать на 60 мест в Кнессете. Это на один мандат меньше, чем нужно для получения большинства.

Основные конкуренты Нетаньяху - блок центристов, левых и арабских партий лидера оппозиции Бенни Ганца (партия "Кахоль-Лаван") - могут получить 52 места.

При этом партия "Ликуд", лидером которой является Нетаньяху, вероятно, получит 36 мест, а "Кахоль-Лаван" - 33 места. На третье место выходит правая партия "Исраэль Бейтейну" ("Наш дом - Израиль") с восемью возможными мандатами.

Израильские аналитики полагают, что Нетаньяху, без труда найдет нужную дополнительную поддержку у "перебежчиков" из других партий и сформирует новый кабинет министров.

Явка избирателей на этих выборах стала самой высокой с 1999 года. К 20:00 по местному времени она составила 65,6%. При этом в Израиле около 6 млн жителей имеют право голоса.

Всего в израильском Кнессете 120 мест. Срок его полномочий составляет четыре года. После выборов в Кнессет президент Израиля поручает лидеру одной из партий сформировать правительство. Правительство для начала работы должно получить доверие большинства членов Кнессета - то есть минимум 61 человека из 120.

Выборы в Израиле прошли на фоне неспокойной обстановки в соседней Сирии. В конце февраля Израиль нанес авиаудары по Дамаску и сектору Газа.

Ранее "Страна" писала, что в Израиле решили не пускать иностранцев из Италии из-за коронавируса.