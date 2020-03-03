В Гонконге зафиксировали первый случай подозрения на заражение коронавирусом у домашней собаки. Померанского шпица поместили в специальный карантинный центр для животных. Там ему предстоит провести 14 дней.

Об этом еще 28 февраля со ссылкой на правительство Гонконга сообщил сайт Bloomberg.

Анализы питомца показали наличие в его организме коронавируса нового типа, однако в незначительном количестве. При этом специалисты не обнаружили у животного симптомов заболевания. Пока не ясно, могла ли владелица собаки Ивонн Чоу Хау Йи, зараженная коронавирусом, передать его своему любимцу. Ветеринары и "человеческие" врачи проводят новые тесты, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрение.

Сейчас Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы правительства Гонконга не располагает неопровержимыми свидетельствами того, что животные могут быть инфицированы вирусом COVID-19 или являться его источником для людей. Шпиц оказался единственной собакой на карантине из-за коронавируса.

Ранее "Страна" писала, что коронавирусом не заражаются дети.

Также мы рассказывали, что заразиться коронавирусом можно не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду.