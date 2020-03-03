Министерство здравоохранения Марокко объявило о том, что в стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболевшим оказался уроженец африканского государства, постоянно проживающий в Италии.

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Сейчас подхвативший опасный вирус мужчина находится в больнице в одном из крупнейших городов Марокко Касабланке. Там ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья пациента врачи не оценивают как критическое. Других деталей Минздрав Марокко не передает.

В понедельник днем во Всемирной организации здравоохранения назвали количество стран, не затронутых коронавирусом. Таких оказалось более 130.

Между тем вирус все ближе подпирается к границам Украины. Так, в Беларуси выявлено три заболевших. По информации властей, у всех не тяжелая форма заболевания.