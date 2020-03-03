В американском штате Вашингтон в понедельник, 2 марта, зафиксированы еще три случая летального исхода от коронавируса.

Об этом сообщило Управление общественного здравоохранения в округе Кинг.

"Сегодня мы зафиксировали четыре новых случая (заражения). Из четырех двое скончались. Кроме того, еще один зараженный из ранее выявленных к настоящему моменту скончался", - сообщило управление в своем Twitter.

На данный момент число заразившихся коронавирусом в штате составляет 14 человек, из них пятеро скончались.

Как сообщает американский телеканал CNBC, число зараженных на всей территории США достигло 91 человека.

Отметим, что в американском штате Вашингтон из-за этого ввели чрезвычайное положение.

Ранее мы также писали, что в крохотном государстве Сан-Марино выявлены девять больных коронавирусом и один человек уже скончался.