Президент Украины Владимир Зеленский планирует присутствовать на созванном по его требованию внеочередном заседании Верховной Рады. Оно пройдет 4 марта во второй половине дня - в 16:00.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил первый заместитель председателя парламента, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Видео: YouTube/ Свобода слова на ICTV

"Я буквально только что с ним (Зеленским – Ред.) связался, он сказал: "Да, я буду", - коротко рассказал Стефанчук собравшимся в студии.

Ранее "Страна" публиковала официальную повестку внеочередного заседания парламента. На нем кроме прочего планируется рассмотреть вопрос о Кабинете министров, деятельности силовиков в борьбе с коррупцией.

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