В Червонограде, что во Львовской области, спасатели достали из канализационного колодца двух бобров.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"О том, что животные попали в колодец и не могли сами выбраться из ловушки, спасателям сообщили местные рыбаки. Сотрудники ГСЧС спустили в люк веревку и с помощью петли зацепили грызунов", - говорится в сюжете.

Ранее мы рассказывали, что бобры уничтожили фруктовые сады для строительства плотин в селе под Черниговом.

Отмечается, что сначала местные жители обрадовались соседству грызунов, пока у них в садах не начали быстро исчезать фруктовые деревья.

Также мы писали о том, что бобры активно поедают деревья и в зоне отчуждения.