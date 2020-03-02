На видео попала операция по спасению упавших в колодец под Львовом бобров
В Червонограде, что во Львовской области, спасатели достали из канализационного колодца двух бобров.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"О том, что животные попали в колодец и не могли сами выбраться из ловушки, спасателям сообщили местные рыбаки. Сотрудники ГСЧС спустили в люк веревку и с помощью петли зацепили грызунов", - говорится в сюжете.
Ранее мы рассказывали, что бобры уничтожили фруктовые сады для строительства плотин в селе под Черниговом.
Отмечается, что сначала местные жители обрадовались соседству грызунов, пока у них в садах не начали быстро исчезать фруктовые деревья.
Также мы писали о том, что бобры активно поедают деревья и в зоне отчуждения.