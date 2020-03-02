В Европарламенте принимают превентивные меры против коронавируса Covid-19. О них на специальной пресс-конференции рассказал председатель Европейского парламента Давид Сассоли.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам Сассоли, раньше уже вводились некоторые превентивные меры. Однако новая информация о заболевании принудила усилить их, учитывая, что в отличие от других институтов ЕС Европарламент работает в доступном режиме для огромного количества посетителей, число которых достигает 700 тысяч в год.

"Один из естественных выводов из поступившей нам информации заключается в том, чтобы ограничить доступ в здания парламента для посетителей. Один посетитель, заболевший коронавирусом, придя в парламент, заразит человек пятьдесят, и этого мы не хотим", - объяснил глава ЕП.

Что касается депутатов, их мандат требует постоянной работы, поэтому им лишь дали рекомендации. В частности, депутатам из стран, наиболее затронутых эпидемией, посоветовали проявить ответственность и внимание.

Работников административного персонала ЕП, имевших контакты или проезжавших через зоны риска, попросили работать из дома по видеосвязи.

"Это не рекомендация, а предписание. Мы должны избегать недооценки этого феномена", - отметил Сассоли.

Журналисты, по его словам, должны проявлять такую же ответственность, как депутаты и персонал, и не подвергать риску окружающих. Но их не изгоняют из Европарламента на период этих чрезвычайных мер.

Сассоли сказал, что на предстоящие три недели вся плановая процедурная деятельность парламента будет обеспечена, в том числе готовится проведение мартовской пленарной сессии, но все другие виды деятельности прекращаются.

Никакие организованные посещения групп, визиты к депутатам, в том числе их внештатных помощников, не будут допускаться. Запрещается проведение семинаров и других мероприятий с посторонними участниками, культурных мероприятий, выставок, мероприятий, организованных политическими фракциями или отдельными депутатами, включая ресторанные помещения и другие общественные пространства.

Временно не будет слушаний в комитетах, которые обычно проходят с приглашением участников со стороны. Ограничат организацию делегаций, не будут направляться наблюдательные миссии по выборам.

"Пока нет вакцины, мы должны проявлять наибольшую предусмотрительность", - констатировал Сассоли.

Он добавил, что список запретов и предписаний на эти три получился внушительным, но если за это время ситуация изменится, то руководство ЕП будет готово немедленно пересмотреть все эти распоряжения.

"Все это в целях безопасности, потому что мы являемся институтом, обязанным уделять самое большое внимание своим сотрудникам, своим депутатам и своим посетителям, сохраняя при этом способность функционирования парламента, который должен продолжать свою деятельность", - резюмировал Сассоли.

Как писала "Страна", украинскую неделю в Европарламенте из-за вируса перенесли на неопределенный срок.

А в Париже по той же причине закрыли Лувр.